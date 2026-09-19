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Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка

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Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка - фото 1
Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка - фото 2
Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка - фото 3
Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка - фото 4
Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Grace Jones
Альбом (сингл)
Slave To The Rhythm
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка - фото 1
  • Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка - фото 2
  • Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка - фото 3
  • Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка - фото 4
  • Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402333
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753454558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Grace Jones
Альбом (сингл)
Slave To The Rhythm
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jones The Rhythm, The Fashion Show, The Frog And The Princess, Operattack, Slave To The Rhythm, The Crossing (Ooh The Action...), Don't Cry - It's Only The Rhythm, Ladies And Gentlemen: Miss Grace Jones
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка

Track List

A1Jones The Rhythm6:26
A2The Fashion Show6:26
A3The Frog And The Princess7:04
A4Operattack2:48
B1Slave To The Rhythm6:35
B2The Crossing (Ooh The Action...)4:58
B3Don't Cry - It's Only The Rhythm2:54
B4Ladies And Gentlemen: Miss Grace Jones5:57

Отзывы о товаре Grace Jones - Slave To The Rhythm (picture) (0600753454558) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753454558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Grace Jones
Альбом (сингл)
Slave To The Rhythm
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jones The Rhythm, The Fashion Show, The Frog And The Princess, Operattack, Slave To The Rhythm, The Crossing (Ooh The Action...), Don't Cry - It's Only The Rhythm, Ladies And Gentlemen: Miss Grace Jones
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Jones The Rhythm6:26
A2The Fashion Show6:26
A3The Frog And The Princess7:04
A4Operattack2:48
B1Slave To The Rhythm6:35
B2The Crossing (Ooh The Action...)4:58
B3Don't Cry - It's Only The Rhythm2:54
B4Ladies And Gentlemen: Miss Grace Jones5:57
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Доставка
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