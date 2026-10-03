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Jay-Z - In My Lifetime Vol.1 (0731453639218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jay-Z - In My Lifetime Vol.1 (0731453639218) виниловая пластинка

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Jay-Z - In My Lifetime Vol.1 (0731453639218) виниловая пластинка - фото 1
Jay-Z - In My Lifetime Vol.1 (0731453639218) виниловая пластинка - фото 2
Jay-Z - In My Lifetime Vol.1 (0731453639218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jay-Z - In My Lifetime Vol.1 (0731453639218) виниловая пластинка - фото 1
  • Jay-Z - In My Lifetime Vol.1 (0731453639218) виниловая пластинка - фото 2
  • Jay-Z - In My Lifetime Vol.1 (0731453639218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402303
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jay-Z - In My Lifetime Vol.1 (0731453639218) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jay-Z - In My Lifetime Vol.1 (0731453639218) виниловая пластинка

Track List

A1Intro / A Million And One Questions / Rhyme No More3:21
A2The City Is Mine4:02
A3I Know What Girls Like4:50
B1Imaginary Player3:57
B2Streets Is Watching3:58
B3Friend Or Foe '982:09
B4Lucky Me5:00
C1(Always Be My) Sunshine4:43
C2Who You Wit II4:29
C3Face Off3:31
D1Real Niggaz5:07
D2Rap Game/Crack Game2:40
D3Where I'm From4:26
D4You Must Love Me5:47

Отзывы о товаре Jay-Z - In My Lifetime Vol.1 (0731453639218) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Intro / A Million And One Questions / Rhyme No More3:21
A2The City Is Mine4:02
A3I Know What Girls Like4:50
B1Imaginary Player3:57
B2Streets Is Watching3:58
B3Friend Or Foe '982:09
B4Lucky Me5:00
C1(Always Be My) Sunshine4:43
C2Who You Wit II4:29
C3Face Off3:31
D1Real Niggaz5:07
D2Rap Game/Crack Game2:40
D3Where I'm From4:26
D4You Must Love Me5:47
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jay-Z - In My Lifetime Vol.1 (0731453639218) виниловая пластинка – стоимость товара 5240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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