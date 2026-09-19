Top.Mail.Ru
Jackson 5, Greatest Hits - Quadraphonic Mix (0602577974632) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jackson 5, Greatest Hits - Quadraphonic Mix (0602577974632) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jackson 5, Greatest Hits - Quadraphonic Mix (0602577974632) виниловая пластинка - фото 1
Jackson 5, Greatest Hits - Quadraphonic Mix (0602577974632) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Greatest Hits Jackson 5
Альбом (сингл)
Quadraphonic Mix
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackson 5, Greatest Hits - Quadraphonic Mix (0602577974632) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackson 5, Greatest Hits - Quadraphonic Mix (0602577974632) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402273
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577974632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Greatest Hits Jackson 5
Альбом (сингл)
Quadraphonic Mix
Жанр
Soul
Трек-лист
I Want You Back (Quad Mix), Abc (Quad Mix), Never Can Say Goodbye (Quad Mix), Sugar Daddy (Quad Mix), I'll Be There (Quad Mix), Maybe Tomorrow (Quad Mix), The Love You Save (Quad Mix), Who's Lovin' You (Quad Mix), Mama's Pearl (Quad Mix), Goin' Back To Indiana (Quad Mix), I Found That Girl (Quad Mix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackson 5, Greatest Hits - Quadraphonic Mix (0602577974632) виниловая пластинка

Редкое, раннее изданное только в Японии квадрафоническое издание компиляции альтернативных миксов лучших записей и синглов американской группы The Jackson 5. Американскую группу Jackson 5 основали пятеро братьев - Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл Джексоны. Коллектив придерживался разных стилей: ритм-энд-блюз, соул, бабблгам-поп, фанк, диско и рок-н-ролл. Их появление в поп-музыке зачастую называют "Феномен The Jackson 5", звучанию группы пытались подражать многие исполнители, но повторить его никто не смог. Кроме того, именно этот коллектив изобрел "танец робота", который плотно вошел в массовую культуру.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Jackson 5, Greatest Hits - Quadraphonic Mix (0602577974632) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577974632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Greatest Hits Jackson 5
Альбом (сингл)
Quadraphonic Mix
Жанр
Soul
Трек-лист
I Want You Back (Quad Mix), Abc (Quad Mix), Never Can Say Goodbye (Quad Mix), Sugar Daddy (Quad Mix), I'll Be There (Quad Mix), Maybe Tomorrow (Quad Mix), The Love You Save (Quad Mix), Who's Lovin' You (Quad Mix), Mama's Pearl (Quad Mix), Goin' Back To Indiana (Quad Mix), I Found That Girl (Quad Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Редкое, раннее изданное только в Японии квадрафоническое издание компиляции альтернативных миксов лучших записей и синглов американской группы The Jackson 5. Американскую группу Jackson 5 основали пятеро братьев - Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл Джексоны. Коллектив придерживался разных стилей: ритм-энд-блюз, соул, бабблгам-поп, фанк, диско и рок-н-ролл. Их появление в поп-музыке зачастую называют "Феномен The Jackson 5", звучанию группы пытались подражать многие исполнители, но повторить его никто не смог. Кроме того, именно этот коллектив изобрел "танец робота", который плотно вошел в массовую культуру.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackson 5, Greatest Hits - Quadraphonic Mix (0602577974632) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...