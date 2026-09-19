Billy Idol - The Very Best Of (0602557363531) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402249
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557363531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dancing With Myself (with Generation X), Hot In The City, White Wedding (Pt. 1), Rebel Yell, Eyes Without A Face, Flesh For Fantasy, Catch My Fall, To Be A Lover, Don’t Need A Gun, Sweet Sixteen, Mony, Mony, Cradle Of Love, L.A. Woman, Shock To The System, Speed, World Comin’ Down, John Wayne, New Future Weapon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billy Idol - The Very Best Of (0602557363531) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dancing With Myself (with Generation X), Hot In The City, White Wedding (Pt. 1), Rebel Yell, Eyes Without A Face, Flesh For Fantasy, Catch My Fall, To Be A Lover, Don’t Need A Gun, Sweet Sixteen, Mony, Mony, Cradle Of Love, L.A. Woman, Shock To The System, Speed, World Comin’ Down, John Wayne, New Future Weapon
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557363531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dancing With Myself (with Generation X), Hot In The City, White Wedding (Pt. 1), Rebel Yell, Eyes Without A Face, Flesh For Fantasy, Catch My Fall, To Be A Lover, Don’t Need A Gun, Sweet Sixteen, Mony, Mony, Cradle Of Love, L.A. Woman, Shock To The System, Speed, World Comin’ Down, John Wayne, New Future Weapon
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dancing With Myself (with Generation X), Hot In The City, White Wedding (Pt. 1), Rebel Yell, Eyes Without A Face, Flesh For Fantasy, Catch My Fall, To Be A Lover, Don’t Need A Gun, Sweet Sixteen, Mony, Mony, Cradle Of Love, L.A. Woman, Shock To The System, Speed, World Comin’ Down, John Wayne, New Future Weapon
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Billy Idol - The Very Best Of (0602557363531) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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