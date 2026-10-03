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Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка

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Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка - фото 1
Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка - фото 2
Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка - фото 3
Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1985
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
State Of The Tenor, Vol 1
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402206
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508600562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1985
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
State Of The Tenor, Vol 1
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Beatrice, Friday The Thirteenth, Happy Reunion, Loose Change, Ask Me Now, Isotope
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка

Первая часть концертного альбома 1985 года американского джазового саксофониста.

Отзывы о товаре Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508600562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1985
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
State Of The Tenor, Vol 1
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Beatrice, Friday The Thirteenth, Happy Reunion, Loose Change, Ask Me Now, Isotope
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Первая часть концертного альбома 1985 года американского джазового саксофониста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602508600562) виниловая пластинка - стоимость товара 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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