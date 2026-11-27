Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508688027) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Stan Getz, Joao Gilberto
Альбом (сингл)
Getz/ Gilberto
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
В наличии
Код товара: 402116
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602508688027]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Stan Getz, Joao Gilberto
Альбом (сингл)
Getz/ Gilberto
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
The Girl From Ipanema, Doralice, Para Machuchar Meu, Desafinado, Corcavado, So Danco Samba, O Grande Amor, Vivo Sohando
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508688027) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Girl From Ipanema
|5:15
|A2
|Doralice
|2:45
|A3
|P'ra Machucar Meu Cora??o (To Hurt My Heart)
|5:07
|A4
|Desafinado
|4:05
|B1
|Corcovado
|4:15
|B2
|S? Dan?o Samba (Jazz Samba)
|3:30
|B3
|O Grande Amor
|5:25
|B4
|Vivo Sonhando
|2:52
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602508688027]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Stan Getz, Joao Gilberto
Альбом (сингл)
Getz/ Gilberto
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
The Girl From Ipanema, Doralice, Para Machuchar Meu, Desafinado, Corcavado, So Danco Samba, O Grande Amor, Vivo Sohando
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Girl From Ipanema
|5:15
|A2
|Doralice
|2:45
|A3
|P'ra Machucar Meu Cora??o (To Hurt My Heart)
|5:07
|A4
|Desafinado
|4:05
|B1
|Corcovado
|4:15
|B2
|S? Dan?o Samba (Jazz Samba)
|3:30
|B3
|O Grande Amor
|5:25
|B4
|Vivo Sonhando
|2:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508688027) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6180 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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