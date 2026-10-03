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Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) - фото 1
Виниловая пластинка Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) - фото 2
Виниловая пластинка Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) - фото 1
  • Виниловая пластинка Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) - фото 2
  • Виниловая пластинка Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб. 
Начислим 798 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402098
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) виниловая пластинка
27 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gaye, Marvin
filter_none Товар входит в коллекцию Gaye, Marvin

Коллекция Gaye, Marvin


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) виниловая пластинка

Track List

Moods Of - Marvin Gaye (1966) [0600753535059]

A1I'll Be Doggone
A2Little Darling (I Need You)
A3Take This Heart Of Mine
A4Hey Diddle Diddle
A5One More Heartache
A6Ain't That Peculiar
B1Night Life
B2You've Been A Long Time Coming
B3Your Unchanging Love
B4You're The One For Me
B5I Worry 'Bout You
B6One For My Baby (And One More For The Road)

Take Two - Marvin Gaye & Kim Weston (1966) [0600753535066]

A1It Takes Two
A2I Love You, Yes I Do
A3Baby I Need Your Loving
A4It's Got To Be A Miracle (This Thing Called Love)
A5Baby Say Yes
A6What Good Am I Without You
B1Till There Was You
B2Love Fell On Me
B3Secret Love
B4I Want You 'Round
B5Heaven Sent You I Know
B6When We're Together

United - Marvin Gaye & Tammi Terrell (1967) [0600753535073]

A1Ain't No Mountain High Enough
A2You Got What It Takes
A3If I Could Build My Whole World Around You
A4Somethin' Stupid
A5Your Precious Love
A6Hold Me Oh My Darling
B1Two Can Have A Party
B2Little Ole Boy, Little Ole Girl
B3If This World Were Mine
B4Sad Wedding
B5Give A Little Love
B6Oh How I'd Miss You

In The Groove - Marvin Gaye (1968) [0600753535080]

A1You
A2Tear It On Down
A3Chained
A4I Heard It Through The Grapevine
A5At Last (I Found A Love)
A6Some Kind Of Wonderful
B1Loving You Is Sweeter Than Ever
B2Change What You Can
B3It's Love I Need
B4Every Now And Then
B5You're What's Happening (In The World Today)
B6There Goes My Baby

You're All I Need - Marvin Gaye & Tammi Terrell (1968) [0600753535097]

A1Ain't Nothing Like The Real Thing
A2Keep On Lovin' Me Honey
A3You're All I Need To Get By
A4Baby Don'tcha Worry
A5You Ain't Livin' Till You're Lovin'
A6Give In, You Just Can't Win
B1When Love Comes Knocking At My Heart
B2Come On And See Me
B3I Can't Help But Love You
B4That's How It Is (Since You've Been Gone)
B5I'll Never Stop Loving You Baby
B6Memory Chest

M.P.G. - Marvin Gaye (1969) [0600753535103]

A1Too Busy Thinking About My Baby
A2This Magic Moment
A3That's The Way Love Is
A4The End Of Our Road
A5Seek And You Shall Find
A6Memories
B1Only A Lonely Man Would Know
B2It's A Bitter Pill To Swallow
B3More Than A Heart Can Stand
B4Try My True Love
B5I Got To Get To California
B6It Don't Take Much To Keep Me

Easy - Marvin Gaye & Tammi Terrell (1969) [0600753535110]

A1Good Lovin' Ain't Easy To Come By
A2California Soul
A3Love Woke Me Up This Morning
A4This Poor Heart Of Mine
A5I'm Your Puppet
A6The Onion Song
B1What You Gave Me
B2Baby I Need Your Loving
B3I Can't Believe You Love Me
B4How You Gonna Keep It (After You Get It)
B5More, More, More
B6Satisfied Feelin'

That's The Way Love Is - Marvin Gaye (1969) [0600753535127]

A1Gonna Give Her All The Love I've Got
A2Yesterday
A3Groovin'
A4I Wish It Would Rain
A5That's The Way Love Is
A6How Can I Forget
B1Abraham, Martin And John
B2Gonna Keep On Tryin' Till I Win Your Love
B3No Time For Tears
B4Cloud Nine
B5Don't You Miss Me A Little Bit Baby
B6So Long

Отзывы о товаре Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Moods Of - Marvin Gaye (1966) [0600753535059]

A1I'll Be Doggone
A2Little Darling (I Need You)
A3Take This Heart Of Mine
A4Hey Diddle Diddle
A5One More Heartache
A6Ain't That Peculiar
B1Night Life
B2You've Been A Long Time Coming
B3Your Unchanging Love
B4You're The One For Me
B5I Worry 'Bout You
B6One For My Baby (And One More For The Road)

Take Two - Marvin Gaye & Kim Weston (1966) [0600753535066]

A1It Takes Two
A2I Love You, Yes I Do
A3Baby I Need Your Loving
A4It's Got To Be A Miracle (This Thing Called Love)
A5Baby Say Yes
A6What Good Am I Without You
B1Till There Was You
B2Love Fell On Me
B3Secret Love
B4I Want You 'Round
B5Heaven Sent You I Know
B6When We're Together

United - Marvin Gaye & Tammi Terrell (1967) [0600753535073]

A1Ain't No Mountain High Enough
A2You Got What It Takes
A3If I Could Build My Whole World Around You
A4Somethin' Stupid
A5Your Precious Love
A6Hold Me Oh My Darling
B1Two Can Have A Party
B2Little Ole Boy, Little Ole Girl
B3If This World Were Mine
B4Sad Wedding
B5Give A Little Love
B6Oh How I'd Miss You

In The Groove - Marvin Gaye (1968) [0600753535080]

A1You
A2Tear It On Down
A3Chained
A4I Heard It Through The Grapevine
A5At Last (I Found A Love)
A6Some Kind Of Wonderful
B1Loving You Is Sweeter Than Ever
B2Change What You Can
B3It's Love I Need
B4Every Now And Then
B5You're What's Happening (In The World Today)
B6There Goes My Baby

You're All I Need - Marvin Gaye & Tammi Terrell (1968) [0600753535097]

A1Ain't Nothing Like The Real Thing
A2Keep On Lovin' Me Honey
A3You're All I Need To Get By
A4Baby Don'tcha Worry
A5You Ain't Livin' Till You're Lovin'
A6Give In, You Just Can't Win
B1When Love Comes Knocking At My Heart
B2Come On And See Me
B3I Can't Help But Love You
B4That's How It Is (Since You've Been Gone)
B5I'll Never Stop Loving You Baby
B6Memory Chest

M.P.G. - Marvin Gaye (1969) [0600753535103]

A1Too Busy Thinking About My Baby
A2This Magic Moment
A3That's The Way Love Is
A4The End Of Our Road
A5Seek And You Shall Find
A6Memories
B1Only A Lonely Man Would Know
B2It's A Bitter Pill To Swallow
B3More Than A Heart Can Stand
B4Try My True Love
B5I Got To Get To California
B6It Don't Take Much To Keep Me

Easy - Marvin Gaye & Tammi Terrell (1969) [0600753535110]

A1Good Lovin' Ain't Easy To Come By
A2California Soul
A3Love Woke Me Up This Morning
A4This Poor Heart Of Mine
A5I'm Your Puppet
A6The Onion Song
B1What You Gave Me
B2Baby I Need Your Loving
B3I Can't Believe You Love Me
B4How You Gonna Keep It (After You Get It)
B5More, More, More
B6Satisfied Feelin'

That's The Way Love Is - Marvin Gaye (1969) [0600753535127]

A1Gonna Give Her All The Love I've Got
A2Yesterday
A3Groovin'
A4I Wish It Would Rain
A5That's The Way Love Is
A6How Can I Forget
B1Abraham, Martin And John
B2Gonna Keep On Tryin' Till I Win Your Love
B3No Time For Tears
B4Cloud Nine
B5Don't You Miss Me A Little Bit Baby
B6So Long
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Отзывы


Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 27990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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