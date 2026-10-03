Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб.
В наличии
Код товара: 402098
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27 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) виниловая пластинка
Track List
Moods Of - Marvin Gaye (1966) [0600753535059]
|A1
|I'll Be Doggone
|A2
|Little Darling (I Need You)
|A3
|Take This Heart Of Mine
|A4
|Hey Diddle Diddle
|A5
|One More Heartache
|A6
|Ain't That Peculiar
|B1
|Night Life
|B2
|You've Been A Long Time Coming
|B3
|Your Unchanging Love
|B4
|You're The One For Me
|B5
|I Worry 'Bout You
|B6
|One For My Baby (And One More For The Road)
Take Two - Marvin Gaye & Kim Weston (1966) [0600753535066]
|A1
|It Takes Two
|A2
|I Love You, Yes I Do
|A3
|Baby I Need Your Loving
|A4
|It's Got To Be A Miracle (This Thing Called Love)
|A5
|Baby Say Yes
|A6
|What Good Am I Without You
|B1
|Till There Was You
|B2
|Love Fell On Me
|B3
|Secret Love
|B4
|I Want You 'Round
|B5
|Heaven Sent You I Know
|B6
|When We're Together
United - Marvin Gaye & Tammi Terrell (1967) [0600753535073]
|A1
|Ain't No Mountain High Enough
|A2
|You Got What It Takes
|A3
|If I Could Build My Whole World Around You
|A4
|Somethin' Stupid
|A5
|Your Precious Love
|A6
|Hold Me Oh My Darling
|B1
|Two Can Have A Party
|B2
|Little Ole Boy, Little Ole Girl
|B3
|If This World Were Mine
|B4
|Sad Wedding
|B5
|Give A Little Love
|B6
|Oh How I'd Miss You
In The Groove - Marvin Gaye (1968) [0600753535080]
|A1
|You
|A2
|Tear It On Down
|A3
|Chained
|A4
|I Heard It Through The Grapevine
|A5
|At Last (I Found A Love)
|A6
|Some Kind Of Wonderful
|B1
|Loving You Is Sweeter Than Ever
|B2
|Change What You Can
|B3
|It's Love I Need
|B4
|Every Now And Then
|B5
|You're What's Happening (In The World Today)
|B6
|There Goes My Baby
You're All I Need - Marvin Gaye & Tammi Terrell (1968) [0600753535097]
|A1
|Ain't Nothing Like The Real Thing
|A2
|Keep On Lovin' Me Honey
|A3
|You're All I Need To Get By
|A4
|Baby Don'tcha Worry
|A5
|You Ain't Livin' Till You're Lovin'
|A6
|Give In, You Just Can't Win
|B1
|When Love Comes Knocking At My Heart
|B2
|Come On And See Me
|B3
|I Can't Help But Love You
|B4
|That's How It Is (Since You've Been Gone)
|B5
|I'll Never Stop Loving You Baby
|B6
|Memory Chest
M.P.G. - Marvin Gaye (1969) [0600753535103]
|A1
|Too Busy Thinking About My Baby
|A2
|This Magic Moment
|A3
|That's The Way Love Is
|A4
|The End Of Our Road
|A5
|Seek And You Shall Find
|A6
|Memories
|B1
|Only A Lonely Man Would Know
|B2
|It's A Bitter Pill To Swallow
|B3
|More Than A Heart Can Stand
|B4
|Try My True Love
|B5
|I Got To Get To California
|B6
|It Don't Take Much To Keep Me
Easy - Marvin Gaye & Tammi Terrell (1969) [0600753535110]
|A1
|Good Lovin' Ain't Easy To Come By
|A2
|California Soul
|A3
|Love Woke Me Up This Morning
|A4
|This Poor Heart Of Mine
|A5
|I'm Your Puppet
|A6
|The Onion Song
|B1
|What You Gave Me
|B2
|Baby I Need Your Loving
|B3
|I Can't Believe You Love Me
|B4
|How You Gonna Keep It (After You Get It)
|B5
|More, More, More
|B6
|Satisfied Feelin'
That's The Way Love Is - Marvin Gaye (1969) [0600753535127]
|A1
|Gonna Give Her All The Love I've Got
|A2
|Yesterday
|A3
|Groovin'
|A4
|I Wish It Would Rain
|A5
|That's The Way Love Is
|A6
|How Can I Forget
|B1
|Abraham, Martin And John
|B2
|Gonna Keep On Tryin' Till I Win Your Love
|B3
|No Time For Tears
|B4
|Cloud Nine
|B5
|Don't You Miss Me A Little Bit Baby
|B6
|So Long
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
Moods Of - Marvin Gaye (1966) [0600753535059]
|A1
|I'll Be Doggone
|A2
|Little Darling (I Need You)
|A3
|Take This Heart Of Mine
|A4
|Hey Diddle Diddle
|A5
|One More Heartache
|A6
|Ain't That Peculiar
|B1
|Night Life
|B2
|You've Been A Long Time Coming
|B3
|Your Unchanging Love
|B4
|You're The One For Me
|B5
|I Worry 'Bout You
|B6
|One For My Baby (And One More For The Road)
Take Two - Marvin Gaye & Kim Weston (1966) [0600753535066]
|A1
|It Takes Two
|A2
|I Love You, Yes I Do
|A3
|Baby I Need Your Loving
|A4
|It's Got To Be A Miracle (This Thing Called Love)
|A5
|Baby Say Yes
|A6
|What Good Am I Without You
|B1
|Till There Was You
|B2
|Love Fell On Me
|B3
|Secret Love
|B4
|I Want You 'Round
|B5
|Heaven Sent You I Know
|B6
|When We're Together
United - Marvin Gaye & Tammi Terrell (1967) [0600753535073]
|A1
|Ain't No Mountain High Enough
|A2
|You Got What It Takes
|A3
|If I Could Build My Whole World Around You
|A4
|Somethin' Stupid
|A5
|Your Precious Love
|A6
|Hold Me Oh My Darling
|B1
|Two Can Have A Party
|B2
|Little Ole Boy, Little Ole Girl
|B3
|If This World Were Mine
|B4
|Sad Wedding
|B5
|Give A Little Love
|B6
|Oh How I'd Miss You
In The Groove - Marvin Gaye (1968) [0600753535080]
|A1
|You
|A2
|Tear It On Down
|A3
|Chained
|A4
|I Heard It Through The Grapevine
|A5
|At Last (I Found A Love)
|A6
|Some Kind Of Wonderful
|B1
|Loving You Is Sweeter Than Ever
|B2
|Change What You Can
|B3
|It's Love I Need
|B4
|Every Now And Then
|B5
|You're What's Happening (In The World Today)
|B6
|There Goes My Baby
You're All I Need - Marvin Gaye & Tammi Terrell (1968) [0600753535097]
|A1
|Ain't Nothing Like The Real Thing
|A2
|Keep On Lovin' Me Honey
|A3
|You're All I Need To Get By
|A4
|Baby Don'tcha Worry
|A5
|You Ain't Livin' Till You're Lovin'
|A6
|Give In, You Just Can't Win
|B1
|When Love Comes Knocking At My Heart
|B2
|Come On And See Me
|B3
|I Can't Help But Love You
|B4
|That's How It Is (Since You've Been Gone)
|B5
|I'll Never Stop Loving You Baby
|B6
|Memory Chest
M.P.G. - Marvin Gaye (1969) [0600753535103]
|A1
|Too Busy Thinking About My Baby
|A2
|This Magic Moment
|A3
|That's The Way Love Is
|A4
|The End Of Our Road
|A5
|Seek And You Shall Find
|A6
|Memories
|B1
|Only A Lonely Man Would Know
|B2
|It's A Bitter Pill To Swallow
|B3
|More Than A Heart Can Stand
|B4
|Try My True Love
|B5
|I Got To Get To California
|B6
|It Don't Take Much To Keep Me
Easy - Marvin Gaye & Tammi Terrell (1969) [0600753535110]
|A1
|Good Lovin' Ain't Easy To Come By
|A2
|California Soul
|A3
|Love Woke Me Up This Morning
|A4
|This Poor Heart Of Mine
|A5
|I'm Your Puppet
|A6
|The Onion Song
|B1
|What You Gave Me
|B2
|Baby I Need Your Loving
|B3
|I Can't Believe You Love Me
|B4
|How You Gonna Keep It (After You Get It)
|B5
|More, More, More
|B6
|Satisfied Feelin'
That's The Way Love Is - Marvin Gaye (1969) [0600753535127]
|A1
|Gonna Give Her All The Love I've Got
|A2
|Yesterday
|A3
|Groovin'
|A4
|I Wish It Would Rain
|A5
|That's The Way Love Is
|A6
|How Can I Forget
|B1
|Abraham, Martin And John
|B2
|Gonna Keep On Tryin' Till I Win Your Love
|B3
|No Time For Tears
|B4
|Cloud Nine
|B5
|Don't You Miss Me A Little Bit Baby
|B6
|So Long
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Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 27990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Marvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) виниловая пластинка