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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 6
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 7
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Car
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 7
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402070
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Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108004142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Car
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Moribund The Burgermeister, Solsbury Hill, Modern Love, Excuse Me, Humdrum, Slowburn, Waiting For The Big One, Down The Dolce Vita, Here Comes The Flood
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка

Track List

A1Moribund The Burgermeister
A2Solsbury Hill
A3Modern Love
A4Excuse Me
A5Humdrum
B1Slowburn
B2Waiting For The Big One
B3Down The Dolce Vita
B4Here Comes The Flood



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Peter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108004142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Car
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Moribund The Burgermeister, Solsbury Hill, Modern Love, Excuse Me, Humdrum, Slowburn, Waiting For The Big One, Down The Dolce Vita, Here Comes The Flood
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Moribund The Burgermeister
A2Solsbury Hill
A3Modern Love
A4Excuse Me
A5Humdrum
B1Slowburn
B2Waiting For The Big One
B3Down The Dolce Vita
B4Here Comes The Flood


Теги товара: Progressive Rock
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