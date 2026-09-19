Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Long Walk Home (45rpm)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402069
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0884108005187]
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Long Walk Home (45rpm)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Jigalong
|4:04
|A2
|Stealing The Children
|3:20
|A3
|Unlocking The Door
|1:58
|A4
|The Tracker
|2:48
|A5
|Running To The Rain
|3:19
|B1
|On The Map
|0:59
|B2
|A Sense Of Home
|2:00
|B3
|Go Away Mr. Evans
|5:15
|B4
|Moodoo's Secret
|3:03
|B5
|Gracie's Recapture
|4:40
|C1
|Crossing The Salt Pan
|5:08
|C2
|The Return (Parts 1, 2 And 3)
|10:26
|D1
|Ngankarrparni (Sky Blue - Reprise)
|6:02
|D2
|The Rabbit-Proof Fence
|1:07
|D3
|Cloudless
|4:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитOST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) винилов...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитКороль И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Tommy (Various Artists) (coloured) (0602475106159) винилов...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитDire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Record...
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитDoc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) винилов...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитJanos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (B...
-
В наличииЦена 22 320 руб.5580 руб. в СплитHelloween - March Of Time: The Best Of 40 Years (Box) (coloured)...
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0884108005187]
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Long Walk Home (45rpm)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Jigalong
|4:04
|A2
|Stealing The Children
|3:20
|A3
|Unlocking The Door
|1:58
|A4
|The Tracker
|2:48
|A5
|Running To The Rain
|3:19
|B1
|On The Map
|0:59
|B2
|A Sense Of Home
|2:00
|B3
|Go Away Mr. Evans
|5:15
|B4
|Moodoo's Secret
|3:03
|B5
|Gracie's Recapture
|4:40
|C1
|Crossing The Salt Pan
|5:08
|C2
|The Return (Parts 1, 2 And 3)
|10:26
|D1
|Ngankarrparni (Sky Blue - Reprise)
|6:02
|D2
|The Rabbit-Proof Fence
|1:07
|D3
|Cloudless
|4:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка