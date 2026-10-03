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Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) - фото 1
Виниловая пластинка Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) - фото 2
Виниловая пластинка Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) - фото 3
Виниловая пластинка Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) - фото 4
Виниловая пластинка Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) - фото 1
  • Виниловая пластинка Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) - фото 2
  • Виниловая пластинка Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) - фото 3
  • Виниловая пластинка Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) - фото 4
  • Виниловая пластинка Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401950
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Donaldson, Lou
filter_none Товар входит в коллекцию Donaldson, Lou

Коллекция Donaldson, Lou


Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) виниловая пластинка

Track List

A1Ode To Billie Joe6:30
A2The Humpback5:22
A3The Shadow Of Your Smile (Love Theme From "The Sandpiper")6:18
B1Peepin'8:18
B2The Kid11:00

Отзывы о товаре Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Ode To Billie Joe6:30
A2The Humpback5:22
A3The Shadow Of Your Smile (Love Theme From "The Sandpiper")6:18
B1Peepin'8:18
B2The Kid11:00
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lou Donaldson, Mr. Shing-A-Ling (Tone Poet) (0602577388514) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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