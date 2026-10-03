Top.Mail.Ru
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка - фото 1
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка - фото 2
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка - фото 3
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка - фото 4
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка - фото 1
  • Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка - фото 2
  • Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка - фото 3
  • Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка - фото 4
  • Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401873
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Creedence Clearwater Revival
filter_none Товар входит в коллекцию Creedence Clearwater Revival

Коллекция Creedence Clearwater Revival


Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072048713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Put A Spell On You, The Working Man, Suzie Q, Ninety-Nine And A Half (Won't Do), Get Down Woman, Porterville, Gloomy, Walk On The Water
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Put A Spell On You, The Working Man, Suzie Q, Ninety-Nine And A Half (Won't Do), Get Down Woman, Porterville, Gloomy, Walk On The Water

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072048713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Put A Spell On You, The Working Man, Suzie Q, Ninety-Nine And A Half (Won't Do), Get Down Woman, Porterville, Gloomy, Walk On The Water
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Put A Spell On You, The Working Man, Suzie Q, Ninety-Nine And A Half (Won't Do), Get Down Woman, Porterville, Gloomy, Walk On The Water
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка - купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...