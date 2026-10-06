Creedence Clearwater Revival, Cosmo's Factory (Half Speed Master) (0888072048645) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 401872
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Загружаем...
5 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Creedence Clearwater Revival, Cosmo's Factory (Half Speed Master) (0888072048645) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Ramble Tamble
|7:09
|A2
|Before You Accuse Me
|3:24
|A3
|Travelin' Band
|2:07
|A4
|Ooby Dooby
|2:05
|A5
|Lookin' Out My Back Door
|2:31
|A6
|Run Through The Jungle
|3:09
|B1
|Up Around The Bend
|2:40
|B2
|My Baby Left Me
|2:17
|B3
|Who'll Stop The Rain
|2:28
|B4
|I Heard It Through The Grapevine
|11:05
|B5
|Long As I Can See The Light
|3:33
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Ramble Tamble
|7:09
|A2
|Before You Accuse Me
|3:24
|A3
|Travelin' Band
|2:07
|A4
|Ooby Dooby
|2:05
|A5
|Lookin' Out My Back Door
|2:31
|A6
|Run Through The Jungle
|3:09
|B1
|Up Around The Bend
|2:40
|B2
|My Baby Left Me
|2:17
|B3
|Who'll Stop The Rain
|2:28
|B4
|I Heard It Through The Grapevine
|11:05
|B5
|Long As I Can See The Light
|3:33
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Купить Creedence Clearwater Revival, Cosmo's Factory (Half Speed Master) (0888072048645) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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