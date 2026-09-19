Burning Spear - Man In The Hills (0600753429747) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Burning Spear
Альбом (сингл)
Man In The Hills
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401759
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0600753429747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Burning Spear
Альбом (сингл)
Man In The Hills
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Burning Spear - Man In The Hills (0600753429747) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Man In The Hills
|3:59
|A2
|It Is Good
|2:44
|A3
|No More War
|3:20
|A4
|Black Soul
|3:24
|A5
|Lion
|3:12
|B1
|People Get Ready
|3:22
|B2
|Children
|3:42
|B3
|Mother
|3:36
|B4
|Door Peep
|2:38
|B5
|Groovy
|3:55
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Теги товара: Регги
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0600753429747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Burning Spear
Альбом (сингл)
Man In The Hills
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Man In The Hills
|3:59
|A2
|It Is Good
|2:44
|A3
|No More War
|3:20
|A4
|Black Soul
|3:24
|A5
|Lion
|3:12
|B1
|People Get Ready
|3:22
|B2
|Children
|3:42
|B3
|Mother
|3:36
|B4
|Door Peep
|2:38
|B5
|Groovy
|3:55
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Burning Spear - Man In The Hills (0600753429747) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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