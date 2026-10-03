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Chuck Berry, The Great Twenty-Eight (0602557624083) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chuck Berry, The Great Twenty-Eight (0602557624083) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Chuck Berry, The Great Twenty-Eight (0602557624083)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401694
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chuck Berry, The Great Twenty-Eight (0602557624083) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chuck Berry, The Great Twenty-Eight (0602557624083) виниловая пластинка

Chuck Berry, The Great Twenty-Eight (0602557624083) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Chuck Berry, The Great Twenty-Eight (0602557624083) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Chuck Berry, The Great Twenty-Eight (0602557624083) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chuck Berry, The Great Twenty-Eight (0602557624083) виниловая пластинка – стоимость товара 5360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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