Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bee Gees
Альбом (сингл)
Timeless: The All-Time Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 401688
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475097617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bee Gees
Альбом (сингл)
Timeless: The All-Time Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Spicks And Specks, New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody, Massachusetts, Words, I've Gotta Get A Message To You, I Started A Joke, Lonely Days, How Can You Mend A Broken Heart, Jive Talkin', Nights On Broadway, Fanny (Be Tender With My Love), You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Stayin' Alive, Night Fever, More Than A Woman, Too Much Heaven, Tragedy, Love You Inside Out, You Win Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Spicks And Specks
|A2
|New York Mining Disaster 1941
|A3
|To Love Somebody
|A4
|Massachusetts
|A5
|Words
|A6
|I've Gotta Get A Message To You
|B1
|I Started A Joke
|B2
|Lonely Days
|B3
|How Can You Mend A Broken Heart
|B4
|Jive Talkin'
|B5
|Nights On Broadway
|C1
|Fanny (Be Tender With My Love)
|C2
|You Should Be Dancing
|C3
|How Deep Is Your Love
|C4
|Stayin' Alive
|C5
|Night Fever
|D1
|More Than A Woman
|D2
|Too Much Heaven
|D3
|Tragedy
|D4
|Love You Inside Out
|D5
|You Win Again
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475097617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bee Gees
Альбом (сингл)
Timeless: The All-Time Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Spicks And Specks, New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody, Massachusetts, Words, I've Gotta Get A Message To You, I Started A Joke, Lonely Days, How Can You Mend A Broken Heart, Jive Talkin', Nights On Broadway, Fanny (Be Tender With My Love), You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Stayin' Alive, Night Fever, More Than A Woman, Too Much Heaven, Tragedy, Love You Inside Out, You Win Again
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Spicks And Specks
|A2
|New York Mining Disaster 1941
|A3
|To Love Somebody
|A4
|Massachusetts
|A5
|Words
|A6
|I've Gotta Get A Message To You
|B1
|I Started A Joke
|B2
|Lonely Days
|B3
|How Can You Mend A Broken Heart
|B4
|Jive Talkin'
|B5
|Nights On Broadway
|C1
|Fanny (Be Tender With My Love)
|C2
|You Should Be Dancing
|C3
|How Deep Is Your Love
|C4
|Stayin' Alive
|C5
|Night Fever
|D1
|More Than A Woman
|D2
|Too Much Heaven
|D3
|Tragedy
|D4
|Love You Inside Out
|D5
|You Win Again
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Очень правильная компиляция лучших треков. Для того, чтобы послушать Stay Alive пришлось бы искать саундтрек Saturday Night Fever, т.к. эта песня и их главный хит был только там. Теперь можно заиметь все лучшие треки включая и заглавные хиты (в том числе с саундтрека, например Fever Night) на прекрасном двойном альбоме.
Недостатки:
Нет и быть не может.
Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка
Достоинства:
Очень правильная компиляция лучших треков. Для того, чтобы послушать Stay Alive пришлось бы искать саундтрек Saturday Night Fever, т.к. эта песня и их главный хит был только там. Теперь можно заиметь все лучшие треки включая и заглавные хиты (в том числе с саундтрека, например Fever Night) на прекрасном двойном альбоме.
Недостатки:
Нет и быть не может.