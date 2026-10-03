The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
A Brief Inquiry Into Online Relationships
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 401542
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5 240 руб.
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Коллекция 1975, The
Коллекция 1975, The
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В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитThe 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964...
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитThe 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525...
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитThe 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602567964483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
A Brief Inquiry Into Online Relationships
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The 1975, Give Yourself A Try, TOOTIMETOOTIMETOOTIME, How To Draw / Petrichor, Love It If We Made It, Be My Mistake, Sincerity Is Scary, I Like America & America Likes Me, The Man Who Married A Robot / Love Theme, InMind, It’s Not Living (If It’s Not With You), Surrounded By Heads And Bodies, Mine, I Couldn’t Be More In Love, I Always Wanna Die (Sometimes)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The 1975, Give Yourself A Try, TOOTIMETOOTIMETOOTIME, How To Draw / Petrichor, Love It If We Made It, Be My Mistake, Sincerity Is Scary, I Like America & America Likes Me, The Man Who Married A Robot / Love Theme, InMind, It’s Not Living (If It’s Not With You), Surrounded By Heads And Bodies, Mine, I Couldn’t Be More In Love, I Always Wanna Die (Sometimes)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602567964483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
A Brief Inquiry Into Online Relationships
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The 1975, Give Yourself A Try, TOOTIMETOOTIMETOOTIME, How To Draw / Petrichor, Love It If We Made It, Be My Mistake, Sincerity Is Scary, I Like America & America Likes Me, The Man Who Married A Robot / Love Theme, InMind, It’s Not Living (If It’s Not With You), Surrounded By Heads And Bodies, Mine, I Couldn’t Be More In Love, I Always Wanna Die (Sometimes)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The 1975, Give Yourself A Try, TOOTIMETOOTIMETOOTIME, How To Draw / Petrichor, Love It If We Made It, Be My Mistake, Sincerity Is Scary, I Like America & America Likes Me, The Man Who Married A Robot / Love Theme, InMind, It’s Not Living (If It’s Not With You), Surrounded By Heads And Bodies, Mine, I Couldn’t Be More In Love, I Always Wanna Die (Sometimes)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - стоимость товара 5240 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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