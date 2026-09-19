Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085)
Для хранения значительного количества данных можно использовать SSD накопитель INTEL DC P4610 SSDPE2KE064T801, выполненный в форм-факторе 2.5". Объем носителя равен 6.4 Тб. Такой объем уместен как на ПК домашнего пользования, так и на рабочих станциях. Накопитель позволит сохранить не только рабочую информацию, но и фильмы, фотографии в высоком разрешении, большое количество музыки и игр. Представленный здесь SSD накопитель INTEL DC P4610 SSDPE2KE064T801 имеет скоростной интерфейс PCI-E x4, который обеспечит скорость чтения и записи до 3200 Мб/с. Есть разъем U.2 SFF-8639. Время наработки на отказ устройства равно 2000000 часов. Его наделили ресурсом TBW в 37416.96 Тб. Оборудование потребляет всего 15 Вт, в режиме ожидания мощность равна около 5 Вт. Толщина корпуса составляет 15 мм. Гарантийный срок равен 60 месяцев.
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