Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085) - фото 1
Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
6400
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3200
Максимальный ресурс записи (TBW)
35540
Энергопотребление
15
  • Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085) - фото 1
  • Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
214 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401481
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Форм-фактор
U.2
Объем
6400
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3200
Максимальный ресурс записи (TBW)
35540
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, кг.
9.22

Описание товара Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085)

Для хранения значительного количества данных можно использовать SSD накопитель INTEL DC P4610 SSDPE2KE064T801, выполненный в форм-факторе 2.5". Объем носителя равен 6.4 Тб. Такой объем уместен как на ПК домашнего пользования, так и на рабочих станциях. Накопитель позволит сохранить не только рабочую информацию, но и фильмы, фотографии в высоком разрешении, большое количество музыки и игр. Представленный здесь SSD накопитель INTEL DC P4610 SSDPE2KE064T801 имеет скоростной интерфейс PCI-E x4, который обеспечит скорость чтения и записи до 3200 Мб/с. Есть разъем U.2 SFF-8639. Время наработки на отказ устройства равно 2000000 часов. Его наделили ресурсом TBW в 37416.96 Тб. Оборудование потребляет всего 15 Вт, в режиме ожидания мощность равна около 5 Вт. Толщина корпуса составляет 15 мм. Гарантийный срок равен 60 месяцев.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Форм-фактор
U.2
Объем
6400
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3200
Максимальный ресурс записи (TBW)
35540
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Описание
Для хранения значительного количества данных можно использовать SSD накопитель INTEL DC P4610 SSDPE2KE064T801, выполненный в форм-факторе 2.5". Объем носителя равен 6.4 Тб. Такой объем уместен как на ПК домашнего пользования, так и на рабочих станциях. Накопитель позволит сохранить не только рабочую информацию, но и фильмы, фотографии в высоком разрешении, большое количество музыки и игр. Представленный здесь SSD накопитель INTEL DC P4610 SSDPE2KE064T801 имеет скоростной интерфейс PCI-E x4, который обеспечит скорость чтения и записи до 3200 Мб/с. Есть разъем U.2 SFF-8639. Время наработки на отказ устройства равно 2000000 часов. Его наделили ресурсом TBW в 37416.96 Тб. Оборудование потребляет всего 15 Вт, в режиме ожидания мощность равна около 5 Вт. Толщина корпуса составляет 15 мм. Гарантийный срок равен 60 месяцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...