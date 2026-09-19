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Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 128Gb (SDSDUNR-128G-GN6IN) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 128Gb (SDSDUNR-128G-GN6IN)

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Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 128Gb (SDSDUNR-128G-GN6IN) - фото 1
Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 128Gb (SDSDUNR-128G-GN6IN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 128Gb (SDSDUNR-128G-GN6IN) - фото 1
  • Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 128Gb (SDSDUNR-128G-GN6IN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399924
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х11
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 128Gb (SDSDUNR-128G-GN6IN)

Карта памяти SanDisk SDXC 128 Гб [SDSDUNR-128G-GN6IN] расширяет функционал вашего смартфона или планшета, увеличив быстродействие устройства и позволив сохранить все необходимое владельцу. Модель относится к классу скорости UHS-I, интенсивность записи достигает параметра 80 Мб/с, а чтения – 100 Мб/с. За счет этого накопитель позволяет быстро сохранять и передавать файлы. На карте памяти SanDisk SDXC 128 Гб [SDSDUNR-128G-GN6IN] можно сохранить несколько часов видео в формате до Full HD. Накопитель изготовлен из материалов высокого качества, что делает его устойчивым к воздействию температуры, погодных условий и влаги. Простота использования, надежность и безотказность в работе – главные достоинства этой карты памяти.

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 128Gb (SDSDUNR-128G-GN6IN)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SanDisk SDXC 128 Гб [SDSDUNR-128G-GN6IN] расширяет функционал вашего смартфона или планшета, увеличив быстродействие устройства и позволив сохранить все необходимое владельцу. Модель относится к классу скорости UHS-I, интенсивность записи достигает параметра 80 Мб/с, а чтения – 100 Мб/с. За счет этого накопитель позволяет быстро сохранять и передавать файлы. На карте памяти SanDisk SDXC 128 Гб [SDSDUNR-128G-GN6IN] можно сохранить несколько часов видео в формате до Full HD. Накопитель изготовлен из материалов высокого качества, что делает его устойчивым к воздействию температуры, погодных условий и влаги. Простота использования, надежность и безотказность в работе – главные достоинства этой карты памяти.
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Отзывы


Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 128Gb (SDSDUNR-128G-GN6IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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