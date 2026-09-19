Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 128Gb (SDSDUNR-128G-GN6IN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 128Gb (SDSDUNR-128G-GN6IN)
Карта памяти SanDisk SDXC 128 Гб [SDSDUNR-128G-GN6IN] расширяет функционал вашего смартфона или планшета, увеличив быстродействие устройства и позволив сохранить все необходимое владельцу. Модель относится к классу скорости UHS-I, интенсивность записи достигает параметра 80 Мб/с, а чтения – 100 Мб/с. За счет этого накопитель позволяет быстро сохранять и передавать файлы. На карте памяти SanDisk SDXC 128 Гб [SDSDUNR-128G-GN6IN] можно сохранить несколько часов видео в формате до Full HD. Накопитель изготовлен из материалов высокого качества, что делает его устойчивым к воздействию температуры, погодных условий и влаги. Простота использования, надежность и безотказность в работе – главные достоинства этой карты памяти.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитКарта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G...
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитКарта памяти microSDHC 128GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-128G-S)...
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Class 10 UHS-I
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Class 10 UHS-I + ADP
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитКарта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P5...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитКарта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + AD...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1)
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитКарта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-12...
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитКарта памяти Kingston SDS3/64GB
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитКарта памяти Transcend 64GB UHS-I U3 SD card
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитКарта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128...
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитКарта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-1...
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 128Gb (SDSDUNR-128G-GN6IN)