Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное решение для подключения и защиты ваших электроприборов. Он оснащен пятью розетками типа F (евророзетки), каждая из которых имеет заземление, обеспечивая дополнительную безопасность при эксплуатации. Белый цвет устройства универсален и легко впишется в любой интерьер. Длина шнура составляет 5 метров, что позволяет удобно размещать устройства на значительном расстоянии от источника питания. Удлинитель оснащен евровилкой (тип F), которая подходит для стандартных европейских розеток, обеспечивая стабильное и безопасное подключение. Сетевой фильтр Buro включает в себя предохранитель, защиту от короткого замыкания и индикатор включения, что значительно повышает надежность эксплуатации. Кроме того, устройство можно закрепить на стене, что обеспечивает дополнительную свободу в организации рабочего пространства и помогает сохранить порядок. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что делает этот сетевой фильтр подходящим для множества бытовых и офисных приборов. Отсутствие USB разъемов компенсируется высокой надежностью и защитными функциями устройства. Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это отличный выбор для тех, кто ценит безопасность и функциональность.
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