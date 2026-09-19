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Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213 купить с доставкой в Москве
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Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213

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Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213 - фото 1
Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213 - фото 2
Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213 - фото 3
Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213 - фото 1
  • Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213 - фото 2
  • Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213 - фото 3
  • Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
13 810 руб.  25 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399764
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Характеристики

Бренд
Digis
Тип товара
Экраны проекционные
Размеры в упаковке, м
2.2х0.2х0.2
Вес, кг.
11.6

Описание товара Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213

Система менеджмента качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Мощность электропривода: до 144 Вт (зависит от размера экрана) Скорость вращения двигателя: 15-28 об/мин. Корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием. Торцевые заглушки корпуса изготовлены из ударопрочного белого пластика. Нижняя натяжная стальная планка с черным полимерным покрытием Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.

Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213




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Характеристики
Бренд
Digis
Тип товара
Экраны проекционные
Описание
Система менеджмента качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Мощность электропривода: до 144 Вт (зависит от размера экрана) Скорость вращения двигателя: 15-28 об/мин. Корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием. Торцевые заглушки корпуса изготовлены из ударопрочного белого пластика. Нижняя натяжная стальная планка с черным полимерным покрытием Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1107 213x213 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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