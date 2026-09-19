Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100112 183x244
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Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%15 180 руб. 16 690 руб.
В наличии
Код товара: 399744
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Загружаем...
15 180 руб. -9%
16 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.9х0.2х0.2
Вес, кг.
12.7
Описание товара Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100112 183x244
Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
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Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100112 183x244 - стоимость товара 15180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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