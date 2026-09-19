Робот на д/у (свет,звук,движение) в коробке танцует,стреляет ZYA-A2747
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Характеристики
Тип товара
Интерактивные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%2 540 руб. 3 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399442
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Интерактивные игрушки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х15
Вес, кг.
1.41
Описание товара Робот на д/у (свет,звук,движение) в коробке танцует,стреляет ZYA-A2747
Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики. Со световыми и звуковыми эффектами.
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Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики. Со световыми и звуковыми эффектами.
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