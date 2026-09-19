Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399286
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полностью собранная модель Jeep Rubicon 114– 1 шт, дискретный пульт управления 24 GHz – 1 шт, аккумулятор NiCd 6V 300 mAh – 1 шт, зарядное устройство – 1 шт, инструкция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х27х26
Вес, кг.
1.77
Описание товара Внедорожник Jeep Rubicon на РУ в коробке открывание дверей E716-003
Радиоуправляемый джип Double Eagle Red Jeep Wrangler 1:14 2.4GHz - E716-003 - это новинка от популярного производителя игрушек Double E. Официально лицензированный кузов с точностью повторяет форму и детали настоящего автомобиля, а все необходимое для запуска уже включено в комплект! Модель оборудована электроприводом дверей, которые можно открывать с пульта управления. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт., Double Eagle Jeep Wrangler изготовлена из высокопрочной пластмассы с элементами металла, способна легко держать внешние ударные нагрузки, а потому Вы спокойно можете наслаждаться гонками любой сложности!
полностью собранная модель Jeep Rubicon 114– 1 шт, дискретный пульт управления 24 GHz – 1 шт, аккумулятор NiCd 6V 300 mAh – 1 шт, зарядное устройство – 1 шт, инструкция
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемый джип Double Eagle Red Jeep Wrangler 1:14 2.4GHz - E716-003 - это новинка от популярного производителя игрушек Double E. Официально лицензированный кузов с точностью повторяет форму и детали настоящего автомобиля, а все необходимое для запуска уже включено в комплект! Модель оборудована электроприводом дверей, которые можно открывать с пульта управления. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт., Double Eagle Jeep Wrangler изготовлена из высокопрочной пластмассы с элементами металла, способна легко держать внешние ударные нагрузки, а потому Вы спокойно можете наслаждаться гонками любой сложности!
Внедорожник Jeep Rubicon на РУ в коробке открывание дверей E716-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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