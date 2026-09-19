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Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B купить с доставкой в Москве
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Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B

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Модель &quot;Скоростной поезд&quot; 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B - фото 1
Модель &quot;Скоростной поезд&quot; 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B - фото 2
Модель &quot;Скоростной поезд&quot; 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B - фото 3
Модель &quot;Скоростной поезд&quot; 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка
Материал
металл, пластик
Пол
унисекс
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
да
  • Модель &quot;Скоростной поезд&quot; 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B - фото 1
  • Модель &quot;Скоростной поезд&quot; 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B - фото 2
  • Модель &quot;Скоростной поезд&quot; 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B - фото 3
  • Модель &quot;Скоростной поезд&quot; 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
720 руб.  1 326 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399236
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Характеристики

Бренд
ТехноПарк
Тип товара
Игрушка
Возраст
от 3-х лет
Материал
металл, пластик
Пол
унисекс
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х7х4
Вес, г.
250

Описание товара Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B

Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B Развивающая игрушка инерционная металлическая модель «Скоростной поезд» ТМ «Технопарк». «Скоростной поезд» - это оригинальная коллекционная модель поезда, выполненная в реалистичном дизайне. Благодаря световым и звуковым эффектом, играть со скоростным поездом будет особенно интересно. Игра с такой оригинальной игрушкой-моделью тренирует моторику, развивает фантазию и воображение ребёнка, знакомит его с видами транспорта.

Отзывы о товаре Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B




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Характеристики
Бренд
ТехноПарк
Тип товара
Игрушка
Возраст
от 3-х лет
Материал
металл, пластик
Пол
унисекс
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B Развивающая игрушка инерционная металлическая модель «Скоростной поезд» ТМ «Технопарк». «Скоростной поезд» - это оригинальная коллекционная модель поезда, выполненная в реалистичном дизайне. Благодаря световым и звуковым эффектом, играть со скоростным поездом будет особенно интересно. Игра с такой оригинальной игрушкой-моделью тренирует моторику, развивает фантазию и воображение ребёнка, знакомит его с видами транспорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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