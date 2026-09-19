Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка
Материал
металл, пластик
Пол
унисекс
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%720 руб. 1 326 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399236
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушка
Возраст
от 3-х лет
Материал
металл, пластик
Пол
унисекс
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х7х4
Вес, г.
250
Описание товара Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B
Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B Развивающая игрушка инерционная металлическая модель «Скоростной поезд» ТМ «Технопарк». «Скоростной поезд» - это оригинальная коллекционная модель поезда, выполненная в реалистичном дизайне. Благодаря световым и звуковым эффектом, играть со скоростным поездом будет особенно интересно. Игра с такой оригинальной игрушкой-моделью тренирует моторику, развивает фантазию и воображение ребёнка, знакомит его с видами транспорта.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игрушка
Возраст
от 3-х лет
Материал
металл, пластик
Пол
унисекс
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B Развивающая игрушка инерционная металлическая модель «Скоростной поезд» ТМ «Технопарк». «Скоростной поезд» - это оригинальная коллекционная модель поезда, выполненная в реалистичном дизайне. Благодаря световым и звуковым эффектом, играть со скоростным поездом будет особенно интересно. Игра с такой оригинальной игрушкой-моделью тренирует моторику, развивает фантазию и воображение ребёнка, знакомит его с видами транспорта.
Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модель "Скоростной поезд" 18,5см металлическая инерционная, свет,звук 286302, Технопарк SB-18-32WB-B