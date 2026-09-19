Полицейская машина CITY DEFENDERS в коробке инерционная;черная/синяя 6143D
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%670 руб. 1 309 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399181
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х21х21
Вес, г.
583
Описание товара Полицейская машина CITY DEFENDERS в коробке инерционная;черная/синяя 6143D
Машинка оснащена инерционным механизмом, благодаря которому может ездить по ровной поверхности. Для запуска необходимо слегка оттянуть машину на себя и отпустить.
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Машинка оснащена инерционным механизмом, благодаря которому может ездить по ровной поверхности. Для запуска необходимо слегка оттянуть машину на себя и отпустить.
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