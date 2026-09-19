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Прибор для выжигания "Узор" 0311/УТ-0015200 купить с доставкой в Москве
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Прибор для выжигания "Узор" 0311/УТ-0015200

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Прибор для выжигания &quot;Узор&quot; 0311/УТ-0015200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 630 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398844
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Характеристики

Бренд
Трансвит
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для выжигания
Материал
бумага, пластмасса, дерево, металл
Комплектация
прибор для выжигания, металлическая подставка под карандаш, 2 иглы по дереву (на карандаше и запасная), 4 резиновые ножки, образцы рисунков для выжигания, руководство по эксплуатации, коробка упаковочная
Особенности
размер 17.3x13.3 см
Дополнительно
от 8 лет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
18х14х6
Вес, г.
758

Описание товара Прибор для выжигания "Узор" 0311/УТ-0015200

Выжигание по дереву, или пирография - увлекательное творчество. Оно приносит радость как детям, так и взрослым. Многие настолько увлекаются этим искусством, что становятся профессиональными пирографами.

Отзывы о товаре Прибор для выжигания "Узор" 0311/УТ-0015200




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Характеристики
Бренд
Трансвит
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для выжигания
Материал
бумага, пластмасса, дерево, металл
Комплектация
прибор для выжигания, металлическая подставка под карандаш, 2 иглы по дереву (на карандаше и запасная), 4 резиновые ножки, образцы рисунков для выжигания, руководство по эксплуатации, коробка упаковочная
Особенности
размер 17.3x13.3 см
Дополнительно
от 8 лет
Страна производитель
Россия
Описание
Выжигание по дереву, или пирография - увлекательное творчество. Оно приносит радость как детям, так и взрослым. Многие настолько увлекаются этим искусством, что становятся профессиональными пирографами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прибор для выжигания "Узор" 0311/УТ-0015200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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