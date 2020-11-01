Кухонный комбайн Bosch MCM 4000

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Кухонные комбайны
|Количество скоростей
|2
|Емкость чаши
|2.3 л
|Блендер
|нет
|Насадки
|диск для нарезки соломкой, терка: 1 в комплекте, универсальный нож, эмульсионная насадка
Стильный и удобный кухонный комбайн. Выполняет более 20 функций. Компактный, что экономит свободное место на кухне.
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