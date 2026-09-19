Набор "Доктор Кот" Три кота в чемоданчике 65346
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398711
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ножницы - 1 шт., очки - 1 шт., лупа - 1 шт., шприц - 1 шт., лоток для инструментов - 1 шт., ложечка - 1 шт., стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких) - 1 шт., тонометр (для измерения давления) - 1 шт., отоскоп (инструмент лор-врача) - 1 шт., молоточек - 1 шт., мерный стаканчик с крышкой - 1 шт., стаканчик - 1 шт., баночка - 2 шт.
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
Три кота
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х9
Вес, г.
425
Описание товара Набор "Доктор Кот" Три кота в чемоданчике 65346
Теперь озорные котята из мультфильма «Три кота» будут радовать детей во время игр с набором доктора от фабрики «Полесье». Детские игрушки выделяются ярким дизайном, частью которого стали хвостатые персонажи из любимого мультсериала. «Три кота» рассказывают о повседневной жизни маленьких, но очень любознательных котят: Коржика, Компота и их младшей сестренки Карамельки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ножницы - 1 шт., очки - 1 шт., лупа - 1 шт., шприц - 1 шт., лоток для инструментов - 1 шт., ложечка - 1 шт., стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких) - 1 шт., тонометр (для измерения давления) - 1 шт., отоскоп (инструмент лор-врача) - 1 шт., молоточек - 1 шт., мерный стаканчик с крышкой - 1 шт., стаканчик - 1 шт., баночка - 2 шт.
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
Три кота
Страна производитель
Китай
Теперь озорные котята из мультфильма «Три кота» будут радовать детей во время игр с набором доктора от фабрики «Полесье». Детские игрушки выделяются ярким дизайном, частью которого стали хвостатые персонажи из любимого мультсериала. «Три кота» рассказывают о повседневной жизни маленьких, но очень любознательных котят: Коржика, Компота и их младшей сестренки Карамельки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
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