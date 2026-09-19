Top.Mail.Ru
Набор "Доктор Кот" Три кота в чемоданчике 65346 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор "Доктор Кот" Три кота в чемоданчике 65346

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 1
Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 2
Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 3
Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 4
Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 5
Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 6
Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 7
Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 8
Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 9
Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 1
  • Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 2
  • Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 3
  • Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 4
  • Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 5
  • Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 6
  • Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 7
  • Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 8
  • Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 9
  • Набор &quot;Доктор Кот&quot; Три кота в чемоданчике 65346 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398711
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ножницы - 1 шт., очки - 1 шт., лупа - 1 шт., шприц - 1 шт., лоток для инструментов - 1 шт., ложечка - 1 шт., стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких) - 1 шт., тонометр (для измерения давления) - 1 шт., отоскоп (инструмент лор-врача) - 1 шт., молоточек - 1 шт., мерный стаканчик с крышкой - 1 шт., стаканчик - 1 шт., баночка - 2 шт.
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
Три кота
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х9
Вес, г.
425

Описание товара Набор "Доктор Кот" Три кота в чемоданчике 65346

Теперь озорные котята из мультфильма «Три кота» будут радовать детей во время игр с набором доктора от фабрики «Полесье». Детские игрушки выделяются ярким дизайном, частью которого стали хвостатые персонажи из любимого мультсериала. «Три кота» рассказывают о повседневной жизни маленьких, но очень любознательных котят: Коржика, Компота и их младшей сестренки Карамельки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.

Отзывы о товаре Набор "Доктор Кот" Три кота в чемоданчике 65346




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ножницы - 1 шт., очки - 1 шт., лупа - 1 шт., шприц - 1 шт., лоток для инструментов - 1 шт., ложечка - 1 шт., стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких) - 1 шт., тонометр (для измерения давления) - 1 шт., отоскоп (инструмент лор-врача) - 1 шт., молоточек - 1 шт., мерный стаканчик с крышкой - 1 шт., стаканчик - 1 шт., баночка - 2 шт.
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
Три кота
Страна производитель
Китай
Описание
Теперь озорные котята из мультфильма «Три кота» будут радовать детей во время игр с набором доктора от фабрики «Полесье». Детские игрушки выделяются ярким дизайном, частью которого стали хвостатые персонажи из любимого мультсериала. «Три кота» рассказывают о повседневной жизни маленьких, но очень любознательных котят: Коржика, Компота и их младшей сестренки Карамельки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Доктор Кот" Три кота в чемоданчике 65346 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...