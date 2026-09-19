Top.Mail.Ru
Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото 1
Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото 2
Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото 3
Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото 4
Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото 5
Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
  • Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото 1
  • Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото 2
  • Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото 3
  • Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото 4
  • Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото 5
  • Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398515
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 2.0, USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х24х22
Вес, г.
500

Описание товара Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный

Настольный накопитель WD Elements имеет компактный корпус и емкость 12ТБ, что делает его идеальным выбором в качестве удобного внешнего хранилища всех ваших важных фотографий, музыки, видео и других файлов. Когда внутренний жесткий диск заполняется почти до предела, работа компьютера замедляется. Не удаляйте файлы. Освободите пространство на внутреннем жестком диске, переместив файлы на настольный накопитель WD Elements, и ваш компьютер снова станет работать быстро. Полностью готов к работе с ПК под управлением Windows. Просто вставьте кабель в USB-порт, чтобы мгновенно добавить накопитель. Этот накопитель совместим как с новейшим интерфейсом USB 3.0, так и с широко распространенным USB 2.0. Прочный корпус этого накопителя не только стильно выглядит, но и надежно защищает диск.



Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 2.0, USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный накопитель WD Elements имеет компактный корпус и емкость 12ТБ, что делает его идеальным выбором в качестве удобного внешнего хранилища всех ваших важных фотографий, музыки, видео и других файлов. Когда внутренний жесткий диск заполняется почти до предела, работа компьютера замедляется. Не удаляйте файлы. Освободите пространство на внутреннем жестком диске, переместив файлы на настольный накопитель WD Elements, и ваш компьютер снова станет работать быстро. Полностью готов к работе с ПК под управлением Windows. Просто вставьте кабель в USB-порт, чтобы мгновенно добавить накопитель. Этот накопитель совместим как с новейшим интерфейсом USB 3.0, так и с широко распространенным USB 2.0. Прочный корпус этого накопителя не только стильно выглядит, но и надежно защищает диск.


Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...