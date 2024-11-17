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Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый купить с доставкой в Москве
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Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый

1 Отзывы
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Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый - фото 1
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый - фото 2
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый - фото 3
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый - фото 4
Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD-RW
Тип размещения
внешний slim
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
золотистый
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый - фото 1
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый - фото 2
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый - фото 3
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый - фото 4
  • Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396891
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD-RW
Тип размещения
внешний slim
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
золотистый
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
13.5
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х6
Вес, г.
580

Описание товара Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый

Оптический привод DVD-RW ASUS SDRW-08U9M-U, внешний, USB, золотистый, Ret [sdrw-08u9m-u/gold/g/as]



Теги товара: внешние, dvd-rw

Отзывы о товаре Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый

Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, читает. Сразу подключился к Apple Mcbook без установочного диска и т.д. Но не сказать, чтоб не шумный... Звук при раскрутке диска ощутимый



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD-RW
Тип размещения
внешний slim
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
золотистый
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Развернуть
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
13.5
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический привод DVD-RW ASUS SDRW-08U9M-U, внешний, USB, золотистый, Ret [sdrw-08u9m-u/gold/g/as]


Теги товара: внешние, dvd-rw
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, читает. Сразу подключился к Apple Mcbook без установочного диска и т.д. Но не сказать, чтоб не шумный... Звук при раскрутке диска ощутимый


Привод внешний DVD-RW Asus SDRW-08U9M-U (SDRW-08U9M-U/GOLD/G/AS) золотистый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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