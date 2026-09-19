Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
545
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396844
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
545
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
23х15х11
Вес, г.
70
Описание товара Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A)
Внутренний накопитель WD 2TB Green предназначен для того, чтобы разгрузить систему компьютера и ускорить внутренние процессы его работы. Кроме того, благодаря объему в 2 Тб вы сможете легко устанавливать любимые игры, скачивать фильмы и наслаждаться бесперебойной работой многих устройств.Твердотельный диск имеет больше преимуществ по сравнению с винчестерами. Это в том числе высокая скорость записи и чтения — 480 и 545 Мб/с соответственно. В результате такой оптимизации запуск программного обеспечения будет происходить в 2 раза быстрее, а копирование файлов займет всего 5–10 секунд, в зависимости от размера.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
545
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Малайзия
Внутренний накопитель WD 2TB Green предназначен для того, чтобы разгрузить систему компьютера и ускорить внутренние процессы его работы. Кроме того, благодаря объему в 2 Тб вы сможете легко устанавливать любимые игры, скачивать фильмы и наслаждаться бесперебойной работой многих устройств.Твердотельный диск имеет больше преимуществ по сравнению с винчестерами. Это в том числе высокая скорость записи и чтения — 480 и 545 Мб/с соответственно. В результате такой оптимизации запуск программного обеспечения будет происходить в 2 раза быстрее, а копирование файлов займет всего 5–10 секунд, в зависимости от размера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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