Тележка"Supermarket"№1+набор продуктов в сетке 42989
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тележка"Supermarket"№1+набор продуктов в сетке 42989
Тележка «Supermarket» № 1- это отличная универсальная тележка, которая подойдёт как мальчикам, так и девочкам. Мальчики с удовольствием загрузят в тележку автомобили, пистолеты, песочные принадлежности, а девочки посадят кукол, мягкие игрушки, посудку, формочки — в общем, все необходимое им для игры на улице, в песочнице, в соседней комнате. Конечно же, с тележкой можно играть в магазин и складывать в нее свои покупки. Для деток поменьше толкание тележки перед собой при ходьбе полезно для совершенствования координации движений, чувства равновесия. Малышам также нравится, как звучит трещотка, установленная на колесе. В набор входят продукты, с которыми игра станет еще интереснее и увлекательнее.
Отзывы о товаре Тележка"Supermarket"№1+набор продуктов в сетке 42989