Top.Mail.Ru
Набор детской посуды "Настенька" на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор детской посуды "Настенька" на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор детской посуды &quot;Настенька&quot; на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото 1
Набор детской посуды &quot;Настенька&quot; на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото 2
Набор детской посуды &quot;Настенька&quot; на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото 3
Набор детской посуды &quot;Настенька&quot; на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото 4
Набор детской посуды &quot;Настенька&quot; на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото 5
Набор детской посуды &quot;Настенька&quot; на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор детской посуды &quot;Настенька&quot; на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото 1
  • Набор детской посуды &quot;Настенька&quot; на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото 2
  • Набор детской посуды &quot;Настенька&quot; на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото 3
  • Набор детской посуды &quot;Настенька&quot; на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото 4
  • Набор детской посуды &quot;Настенька&quot; на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото 5
  • Набор детской посуды &quot;Настенька&quot; на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396549
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
чашка - 6 шт., блюдце - 6 шт., нож- 6 шт., ложка- 6 шт., вилка- 6 шт., чайник с крышкой- 1 шт., солонка - 2 шт., кастрюля с крышкой - 1 шт., сковорода - 1 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х14
Вес, г.
416

Описание товара Набор детской посуды "Настенька" на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954

Накрыть красочный стол для любимых кукол сможет любая обладательница набора детской посуды Настенька. С помощью игры с детской посудой девочка приобретает навыки юной хозяйки, идентифицирует себя с образом Мамы.

Отзывы о товаре Набор детской посуды "Настенька" на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
чашка - 6 шт., блюдце - 6 шт., нож- 6 шт., ложка- 6 шт., вилка- 6 шт., чайник с крышкой- 1 шт., солонка - 2 шт., кастрюля с крышкой - 1 шт., сковорода - 1 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Накрыть красочный стол для любимых кукол сможет любая обладательница набора детской посуды Настенька. С помощью игры с детской посудой девочка приобретает навыки юной хозяйки, идентифицирует себя с образом Мамы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор детской посуды "Настенька" на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...