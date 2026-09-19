Набор детской посуды "Настенька" на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396549
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
чашка - 6 шт., блюдце - 6 шт., нож- 6 шт., ложка- 6 шт., вилка- 6 шт., чайник с крышкой- 1 шт., солонка - 2 шт., кастрюля с крышкой - 1 шт., сковорода - 1 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х14
Вес, г.
416
Описание товара Набор детской посуды "Настенька" на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954
Накрыть красочный стол для любимых кукол сможет любая обладательница набора детской посуды Настенька. С помощью игры с детской посудой девочка приобретает навыки юной хозяйки, идентифицирует себя с образом Мамы.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
чашка - 6 шт., блюдце - 6 шт., нож- 6 шт., ложка- 6 шт., вилка- 6 шт., чайник с крышкой- 1 шт., солонка - 2 шт., кастрюля с крышкой - 1 шт., сковорода - 1 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Накрыть красочный стол для любимых кукол сможет любая обладательница набора детской посуды Настенька. С помощью игры с детской посудой девочка приобретает навыки юной хозяйки, идентифицирует себя с образом Мамы.
Набор детской посуды "Настенька" на 6 персон (V1) 38 предметов в сетке 79954 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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