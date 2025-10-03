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Набор детской посуды "Алиса" с сушилкой на 4 персоны 40725 купить с доставкой в Москве
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Набор детской посуды "Алиса" с сушилкой на 4 персоны 40725

2 Отзывы
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Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото 1
Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото 2
Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото 3
Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото 4
Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото 5
Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото 1
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото 2
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото 3
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото 4
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото 5
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
710 руб.  1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396545
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
сушилка для посуды – 1 шт., поднос – 1 шт., блюдца – 4 шт., чашки – 4 шт., тарелки – 4 шт., ложки чайные – 4 шт., ложки столовые - 4 шт., вилки - 4 шт., ножи - 4 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х8
Вес, г.
583

Описание товара Набор детской посуды "Алиса" с сушилкой на 4 персоны 40725

Посуда для кукол пользуется большой популярностью у девочек. Серия «Алиса» способствует раскрытию потенциала маленькой хозяйки. Умение готовить, содержать быт и заботиться о чистоте очень помогут ей в будущем. Посуда для кукол представлена компанией «Полесье» в широком ассортименте. Наборы состоят из посудки разных форм и цветов.

Отзывы о товаре Набор детской посуды "Алиса" с сушилкой на 4 персоны 40725

Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Лидия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все предметы крупные, не мелочь, как обычно бывает детская посуда. Мне понравилась
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все как в описании, ребенку понравилось, не удобно только стаканы ставить- четвертый вылетает все время, если переносить сушку.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
сушилка для посуды – 1 шт., поднос – 1 шт., блюдца – 4 шт., чашки – 4 шт., тарелки – 4 шт., ложки чайные – 4 шт., ложки столовые - 4 шт., вилки - 4 шт., ножи - 4 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Посуда для кукол пользуется большой популярностью у девочек. Серия «Алиса» способствует раскрытию потенциала маленькой хозяйки. Умение готовить, содержать быт и заботиться о чистоте очень помогут ей в будущем. Посуда для кукол представлена компанией «Полесье» в широком ассортименте. Наборы состоят из посудки разных форм и цветов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Лидия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все предметы крупные, не мелочь, как обычно бывает детская посуда. Мне понравилась
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все как в описании, ребенку понравилось, не удобно только стаканы ставить- четвертый вылетает все время, если переносить сушку.


Набор детской посуды "Алиса" с сушилкой на 4 персоны 40725 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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