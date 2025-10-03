Набор детской посуды "Алиса" с сушилкой на 4 персоны 40725
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%710 руб. 1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396545
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
сушилка для посуды – 1 шт., поднос – 1 шт., блюдца – 4 шт., чашки – 4 шт., тарелки – 4 шт., ложки чайные – 4 шт., ложки столовые - 4 шт., вилки - 4 шт., ножи - 4 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х8
Вес, г.
583
Описание товара Набор детской посуды "Алиса" с сушилкой на 4 персоны 40725
Посуда для кукол пользуется большой популярностью у девочек. Серия «Алиса» способствует раскрытию потенциала маленькой хозяйки. Умение готовить, содержать быт и заботиться о чистоте очень помогут ей в будущем. Посуда для кукол представлена компанией «Полесье» в широком ассортименте. Наборы состоят из посудки разных форм и цветов.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
сушилка для посуды – 1 шт., поднос – 1 шт., блюдца – 4 шт., чашки – 4 шт., тарелки – 4 шт., ложки чайные – 4 шт., ложки столовые - 4 шт., вилки - 4 шт., ножи - 4 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Посуда для кукол пользуется большой популярностью у девочек. Серия «Алиса» способствует раскрытию потенциала маленькой хозяйки. Умение готовить, содержать быт и заботиться о чистоте очень помогут ей в будущем. Посуда для кукол представлена компанией «Полесье» в широком ассортименте. Наборы состоят из посудки разных форм и цветов.
Достоинства:
Комментарий:
Все предметы крупные, не мелочь, как обычно бывает детская посуда. Мне понравилась
Достоинства:
Комментарий:
все как в описании, ребенку понравилось, не удобно только стаканы ставить- четвертый вылетает все время, если переносить сушку.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор детской посуды "Алиса" с сушилкой на 4 персоны 40725
Достоинства:
Комментарий:
Все предметы крупные, не мелочь, как обычно бывает детская посуда. Мне понравилась
Достоинства:
Комментарий:
все как в описании, ребенку понравилось, не удобно только стаканы ставить- четвертый вылетает все время, если переносить сушку.