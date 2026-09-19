Набор №366: самосвал "Универсал"+лопатка, 2 формочки,лейка 36490
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396335
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 1.5 лет
Комплектация
автомобиль-самосвал Универсал + лопата №6, формочки (мамонт + динозавр №1), лейка малая №4
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
963
Описание товара Набор №366: самосвал "Универсал"+лопатка, 2 формочки,лейка 36490
Игровой набор содержит в себе качественные элементы, предназначенные для игры детям в возрасте от 3 лет. Выполнен из качественных материалов, абсолютно безопасных для здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 1.5 лет
Комплектация
автомобиль-самосвал Универсал + лопата №6, формочки (мамонт + динозавр №1), лейка малая №4
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Игровой набор содержит в себе качественные элементы, предназначенные для игры детям в возрасте от 3 лет. Выполнен из качественных материалов, абсолютно безопасных для здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Набор №366: самосвал "Универсал"+лопатка, 2 формочки,лейка 36490 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор №366: самосвал "Универсал"+лопатка, 2 формочки,лейка 36490