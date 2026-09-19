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Пупс (высота 40см) в бело-розовом комбинезоне с аксессуарами звуки,пьет,писает;с подгузником,бутылочкой,горшком 3777/200541779/SR102 купить с доставкой в Москве
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Пупс (высота 40см) в бело-розовом комбинезоне с аксессуарами звуки,пьет,писает;с подгузником,бутылочкой,горшком 3777/200541779/SR102

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Пупс (высота 40см) в бело-розовом комбинезоне с аксессуарами звуки,пьет,писает;с подгузником,бутылочкой,горшком 3777/200541779/SR102
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
2 020 руб.  3 876 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396313
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х13
Вес, г.
642

Описание товара Пупс (высота 40см) в бело-розовом комбинезоне с аксессуарами звуки,пьет,писает;с подгузником,бутылочкой,горшком 3777/200541779/SR102

Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Предназначена для девочек от 3 лет. Прилагаемые аксессуары и встроенные эфекты позволяют разнообразить игру с куклой.

Отзывы о товаре Пупс (высота 40см) в бело-розовом комбинезоне с аксессуарами звуки,пьет,писает;с подгузником,бутылочкой,горшком 3777/200541779/SR102




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Предназначена для девочек от 3 лет. Прилагаемые аксессуары и встроенные эфекты позволяют разнообразить игру с куклой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пупс (высота 40см) в бело-розовом комбинезоне с аксессуарами звуки,пьет,писает;с подгузником,бутылочкой,горшком 3777/200541779/SR102 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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