Автосигнализация PanDECT X-1100

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|PanDECT
|Тип товара
|Автосигнализация
|Диапазон рабочей температуры
|от - 40 до + 60°C
|Дальность действия, м
|2000
|Дистанционный запуск двигателя
|есть
|Обратная связь
|есть
|Режим Анти Hi-Jack
|есть
|Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
|есть
|Функция антисканер
|есть
|GSM/GPRS-модуль
|есть
|Датчик наклона
|есть
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Брелок в комплекте
|есть
|Брелок с ЖК дисплеем
|да
|Производство
|Россия
|Соединительные провода в комплекте
|есть
Противоугонная система Pandect X-1100 по своим возможностям близка к семейству slave-сигнализаций Pandora (например к Pandora 4400). Однако ее отличает ряд важных особенностей, таких как одновременное подключение сразу к двум цифровым шинам автомобиля, возможность управления дополнительными устройствами по радиотракту на частоте 2,4 GHz, и миниатюрный размер системы. На рисунке справа вы можете видеть ее основной блок, да да, это - не метка иммобилайзера!
Управление системой возможно несколькими путями:
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