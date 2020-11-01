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Автосигнализация PanDECT X-2010

Артикул: 39610
Автосигнализация PanDECT X-2010
19 990 руб. 
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+ 390 КэтКоинов
Артикул: 39610
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanDECT
Тип товараАвтосигнализация
Диапазон рабочей температурыот - 40 до + 85°C
Дальность действия, м1500
Дистанционный запуск двигателяесть
Обратная связьесть
Режим Анти Hi-Jackесть
Режим бесшумной постановки и снятия с охраныесть
Функция антисканересть
GSM/GPRS-модульесть
Датчик наклонаесть
Датчик удара (G-сенсор)есть
Брелок в комплектеесть
Брелок с ЖК дисплеемда
ПроизводствоРоссия
Соединительные провода в комплектеесть

Pandect X-2010 — сигнализация с миниатюрным рабочим блоком. Размер позволяет установить сигнализацию под торпедой, рядом с основными выходными каналами, существенно сокращая затраты времени на монтажные работы. Несмотря на размер, эта система является полнофункциональной рабочей автосигнализацией с возможностью управления с мобильного телефона, брелока или метки-идентификатора.

Современный корпус делает возможным доустановку различных современных модулей от Pandora:NAV-03, модули расширений и RHM-05

Особенности сигнализации Pandect X-2010
  • Очень маленький корпус — не нужно много места для установки;
  • Несколько способов управления;
    • Брелок D-705;
    • Радиометка IS-750 v2 (режим «без помощи рук»);
    • Управление с телефона.
  • 2CAN и LIN интерфейсы для упрощения процесса установки;
  • Встроенный бесключевой обходчик иммобилайзера;
  • Управление предпусковым подогревателем;
  • Возможность подключения GPS-модуля Pandora NAV-03


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Самовывоз невозможен
Автосигнализация PanDECT X-2010 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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