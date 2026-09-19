Top.Mail.Ru
Тонер Tomoegawa SO-012 для Samsung (кор. 2x10кг) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонер Tomoegawa SO-012 для Samsung (кор. 2x10кг)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тонер Tomoegawa SO-012 для Samsung (кор. 2x10кг)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1210, 1510, 1610, 1710, 1910, 2850, 2950, 3310, SCX-4100, 4200, 4220, 4300
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395585
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tomoegawa
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1210, 1510, 1610, 1710, 1910, 2850, 2950, 3310, SCX-4100, 4200, 4220, 4300
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
20

Описание товара Тонер Tomoegawa SO-012 для Samsung (кор. 2x10кг)

Tomoegawa Paper Company, Ltd. - один из производителей высококачественного монохромного и цветного тонера для лазерных принтеров, копировальных аппаратов и МФУ. Заводы компании расположены в США (пригороде Чикаго) и в Японии. Компания производит большой ассортимент тонеров и обладает одним из крупнейшим производственным объектом по выпуску тонеров в мире.



Теги товара: картриджи для samsung

Отзывы о товаре Тонер Tomoegawa SO-012 для Samsung (кор. 2x10кг)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tomoegawa
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1210, 1510, 1610, 1710, 1910, 2850, 2950, 3310, SCX-4100, 4200, 4220, 4300
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Tomoegawa Paper Company, Ltd. - один из производителей высококачественного монохромного и цветного тонера для лазерных принтеров, копировальных аппаратов и МФУ. Заводы компании расположены в США (пригороде Чикаго) и в Японии. Компания производит большой ассортимент тонеров и обладает одним из крупнейшим производственным объектом по выпуску тонеров в мире.


Теги товара: картриджи для samsung
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Tomoegawa SO-012 для Samsung (кор. 2x10кг) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...