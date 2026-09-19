Top.Mail.Ru
Тонер Static Control MPSPH4555-1070B для HP (фл. 1070г) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонер Static Control MPSPH4555-1070B для HP (фл. 1070г)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тонер Static Control MPSPH4555-1070B для HP (фл. 1070г)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJM4555, M601, LJP4014
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395551
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Static Control
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJM4555, M601, LJP4014
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х9
Вес, кг.
1.3

Описание товара Тонер Static Control MPSPH4555-1070B для HP (фл. 1070г)

Более 30 лет компания Static Control разрабатывает и производит все необходимые компоненты для восстановления лазерных и струйных картриджей. Накопленные за эти годы компетенции позволили компании Static Control совершить технологический прорыв и вывести на рынок совместимые картриджи высочайшего качества. Мы предоставляем самые высококачественные и эффективные решения для печати клиентам во всем мире. Вся наша продукция - будь то картриджи или компоненты - изготовлена с применением знаний и опыта, полученных в течение 30 лет работы.

Отзывы о товаре Тонер Static Control MPSPH4555-1070B для HP (фл. 1070г)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Static Control
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJM4555, M601, LJP4014
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Более 30 лет компания Static Control разрабатывает и производит все необходимые компоненты для восстановления лазерных и струйных картриджей. Накопленные за эти годы компетенции позволили компании Static Control совершить технологический прорыв и вывести на рынок совместимые картриджи высочайшего качества. Мы предоставляем самые высококачественные и эффективные решения для печати клиентам во всем мире. Вся наша продукция - будь то картриджи или компоненты - изготовлена с применением знаний и опыта, полученных в течение 30 лет работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Static Control MPSPH4555-1070B для HP (фл. 1070г) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...