Конструктор "Колобок и компания" 30 деталей с паровозиком Stellar 03024
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 270 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395202
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 12 мес.
Комплектация
30 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
860
Описание товара Конструктор "Колобок и компания" 30 деталей с паровозиком Stellar 03024
Конструктор «Колобок» - это самый первый конструктор для малыша. Его крупные округлые детали способствуют формированию правильного захвата предметов. В руках ребенка они легко крепятся блочным способом. Сначала дети будут пробовать соединить две детали, а позднее смогут собрать башенки. Особенно малыши полюбят конструктор за то, что его элементы во время работы издают приятный звук. Также с помощью конструктора можно изучать цвета и размер, сравнивая башенки разной высоты.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 12 мес.
Комплектация
30 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Конструктор «Колобок» - это самый первый конструктор для малыша. Его крупные округлые детали способствуют формированию правильного захвата предметов. В руках ребенка они легко крепятся блочным способом. Сначала дети будут пробовать соединить две детали, а позднее смогут собрать башенки. Особенно малыши полюбят конструктор за то, что его элементы во время работы издают приятный звук. Также с помощью конструктора можно изучать цвета и размер, сравнивая башенки разной высоты.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла сломанная! Один состав вставляли в паровозик и выдрали с кусками пластмассы, а потом сдали обратно! Продавец не проверил и отправил следующему покупателю! Не стала сдавать, так как ребенку понравилась игрушка!
Конструктор "Колобок и компания" 30 деталей с паровозиком Stellar 03024 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор "Колобок и компания" 30 деталей с паровозиком Stellar 03024
Достоинства:
Комментарий:
Пришла сломанная! Один состав вставляли в паровозик и выдрали с кусками пластмассы, а потом сдали обратно! Продавец не проверил и отправил следующему покупателю! Не стала сдавать, так как ребенку понравилась игрушка!