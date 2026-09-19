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Конструктор ТИКО "Шары" 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 купить с доставкой в Москве
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Конструктор ТИКО "Шары" 115 деталей в цветной коробке Рантис 310

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Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 1
Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 2
Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 3
Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 4
Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 5
Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 6
Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 1
  • Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 2
  • Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 3
  • Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 4
  • Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 5
  • Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 6
  • Конструктор ТИКО &quot;Шары&quot; 115 деталей в цветной коробке Рантис 310 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 120 руб.  1 853 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395185
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Характеристики

Бренд
Рантис
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х12
Вес, кг.
1.04

Описание товара Конструктор ТИКО "Шары" 115 деталей в цветной коробке Рантис 310

Основа конструктора - плоские пластмассовые детали различной формы (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники) и размера (длина стороны 5 и 10 см). Детали конструктора соединяются между собой с помощью шарнирных соединений (шарообразный выступ защелкивается в круглую выемку), позволяющих одной детали вращаться вокруг другой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки - к объемной фигуре и обратно. Кроме того, появляется возможность конструирования бесконечного множества игровых фигур (от дорожки и забора до коттеджа, ракеты, корабля и т.п.) и геометрических объемных фигур (от трех-, четырех-, пяти-, шести-, восьмигранных призм и пирамид- до икосаэдров, додекаэдров и звезд Кеплера). Производителем предлагается различные комплектации конструкторов ТИКО, расчитаные на разные возрастные категории и виды занятий. Название конструктора - ТИКО Шары говорит само за себя, этот конструктор позволяет собирать шары (мячи) различного размера. Показывает возможность сборки шара из ромбов, треугольников и пятиугольников, а также из пятиугольников и шестиугольников. В конструкторе ТИКО Шары самое большое, по сравнению с другими конструкторами ТИКО число ромбов, пятиугольников и шестиугольников. Так что этот конструктор может стать хорошим дополнением к другим наборам.

Отзывы о товаре Конструктор ТИКО "Шары" 115 деталей в цветной коробке Рантис 310




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Характеристики
Бренд
Рантис
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Описание
Основа конструктора - плоские пластмассовые детали различной формы (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники) и размера (длина стороны 5 и 10 см). Детали конструктора соединяются между собой с помощью шарнирных соединений (шарообразный выступ защелкивается в круглую выемку), позволяющих одной детали вращаться вокруг другой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки - к объемной фигуре и обратно. Кроме того, появляется возможность конструирования бесконечного множества игровых фигур (от дорожки и забора до коттеджа, ракеты, корабля и т.п.) и геометрических объемных фигур (от трех-, четырех-, пяти-, шести-, восьмигранных призм и пирамид- до икосаэдров, додекаэдров и звезд Кеплера). Производителем предлагается различные комплектации конструкторов ТИКО, расчитаные на разные возрастные категории и виды занятий. Название конструктора - ТИКО Шары говорит само за себя, этот конструктор позволяет собирать шары (мячи) различного размера. Показывает возможность сборки шара из ромбов, треугольников и пятиугольников, а также из пятиугольников и шестиугольников. В конструкторе ТИКО Шары самое большое, по сравнению с другими конструкторами ТИКО число ромбов, пятиугольников и шестиугольников. Так что этот конструктор может стать хорошим дополнением к другим наборам.
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Доставка
Отзывы


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