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Конструктор"Розовая мечта.Передвижная сцена"(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 купить с доставкой в Москве
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Конструктор"Розовая мечта.Передвижная сцена"(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253

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Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 1
Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 2
Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 3
Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 4
Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 5
Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 6
Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 7
Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 8
Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 1
  • Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 2
  • Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 3
  • Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 4
  • Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 5
  • Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 6
  • Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 7
  • Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 8
  • Конструктор&quot;Розовая мечта.Передвижная сцена&quot;(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395090
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Размеры в упаковке, см
28х20х10
Вес, г.
500

Описание товара Конструктор"Розовая мечта.Передвижная сцена"(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253

Конструктор «Розовая мечта» позволит построить машину с передвижной сценой, на которой будет выступать звезда поп-музыки! На сцене и вокруг нее расположены софиты, заливающие все своим светом, а в центре внимания — певец в нарядном костюме и с микрофоном в руках. В комплект входят элементы для постройки подсобных помещений и другие мини-фигурки, изображающие оператора, снимающего концерт, звукорежиссера с микрофоном и других работников передвижной студии.

Отзывы о товаре Конструктор"Розовая мечта.Передвижная сцена"(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253




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Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Описание
Конструктор «Розовая мечта» позволит построить машину с передвижной сценой, на которой будет выступать звезда поп-музыки! На сцене и вокруг нее расположены софиты, заливающие все своим светом, а в центре внимания — певец в нарядном костюме и с микрофоном в руках. В комплект входят элементы для постройки подсобных помещений и другие мини-фигурки, изображающие оператора, снимающего концерт, звукорежиссера с микрофоном и других работников передвижной студии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор"Розовая мечта.Передвижная сцена"(369дет)в кор. SLUBAN M38-B0253 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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