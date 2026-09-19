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Конструктор "Зоопарк" 117 деталей в мешке Полесье 0811 купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Зоопарк" 117 деталей в мешке Полесье 0811

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Конструктор &quot;Зоопарк&quot; 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото 1
Конструктор &quot;Зоопарк&quot; 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото 2
Конструктор &quot;Зоопарк&quot; 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото 3
Конструктор &quot;Зоопарк&quot; 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото 4
Конструктор &quot;Зоопарк&quot; 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото 5
Конструктор &quot;Зоопарк&quot; 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Зоопарк&quot; 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото 1
  • Конструктор &quot;Зоопарк&quot; 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото 2
  • Конструктор &quot;Зоопарк&quot; 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото 3
  • Конструктор &quot;Зоопарк&quot; 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото 4
  • Конструктор &quot;Зоопарк&quot; 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото 5
  • Конструктор &quot;Зоопарк&quot; 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
800 руб.  1 411 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394953
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
117 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х11
Вес, кг.
1

Описание товара Конструктор "Зоопарк" 117 деталей в мешке Полесье 0811

Создать свой мини-зоопарк и ухаживать за животными возможно с конструктором от фабрики «Полесье» «Зоопарк». Яркие детали игрушки позволят строить вольеры с кормушками для зверей, сажать пальмы и соединять фигурки экзотических животных зоопарка. Игра с конструктором способствует развитию фантазии и речи малыша, его творческих способностей, самостоятельности, логического мышления. В комплекте 117 элементов разных форм и размеров. С данной серией совместимы другие серии конструкторов фабрики «Полесье»: Фермер, Семья, Луна-парк, Флора и Смешарики. Это позволяет комбинировать конструкторы и создавать ещё более интересные композиции.

Отзывы о товаре Конструктор "Зоопарк" 117 деталей в мешке Полесье 0811




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
117 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Создать свой мини-зоопарк и ухаживать за животными возможно с конструктором от фабрики «Полесье» «Зоопарк». Яркие детали игрушки позволят строить вольеры с кормушками для зверей, сажать пальмы и соединять фигурки экзотических животных зоопарка. Игра с конструктором способствует развитию фантазии и речи малыша, его творческих способностей, самостоятельности, логического мышления. В комплекте 117 элементов разных форм и размеров. С данной серией совместимы другие серии конструкторов фабрики «Полесье»: Фермер, Семья, Луна-парк, Флора и Смешарики. Это позволяет комбинировать конструкторы и создавать ещё более интересные композиции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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