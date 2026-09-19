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Конструктор-транспорт "Паровоз" в сеточке) Полесье 71255 купить с доставкой в Москве
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Конструктор-транспорт "Паровоз" в сеточке) Полесье 71255

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Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 1
Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 2
Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 3
Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 4
Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 5
Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 6
Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 7
Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 8
Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 9
Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 1
  • Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 2
  • Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 3
  • Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 4
  • Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 5
  • Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 6
  • Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 7
  • Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 8
  • Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 9
  • Конструктор-транспорт &quot;Паровоз&quot; в сеточке) Полесье 71255 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
770 руб.  1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394948
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали конструктора, аксесуары, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х16
Вес, г.
500

Описание товара Конструктор-транспорт "Паровоз" в сеточке) Полесье 71255

Для самых любопытных малышей, которые хотят поближе познакомиться с разными видами транспорта, фабрика «Полесье» представляет конструктор-транспорт Паровоз. Игрушка выполнена в ярких цветах, из качественного материала, имеет округлую форму. Все элементы паровоза представлены в виде конструктора, который соединяется с помощью пластмассовых шурупов. В наборе также идёт крестообразная отвёртка, которая разнообразит игру, сделает её еще интереснее, позволяя без труда разбирать и собирать паровоз. Игра с таким конструктором знакомит ребёнка с первыми навыками моделирования и конструирования, а также развивает фантазию. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Конструктор-транспорт "Паровоз" в сеточке) Полесье 71255




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали конструктора, аксесуары, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Для самых любопытных малышей, которые хотят поближе познакомиться с разными видами транспорта, фабрика «Полесье» представляет конструктор-транспорт Паровоз. Игрушка выполнена в ярких цветах, из качественного материала, имеет округлую форму. Все элементы паровоза представлены в виде конструктора, который соединяется с помощью пластмассовых шурупов. В наборе также идёт крестообразная отвёртка, которая разнообразит игру, сделает её еще интереснее, позволяя без труда разбирать и собирать паровоз. Игра с таким конструктором знакомит ребёнка с первыми навыками моделирования и конструирования, а также развивает фантазию. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор-транспорт "Паровоз" в сеточке) Полесье 71255 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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