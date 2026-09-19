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Коляска для кукол красно-серая,материал:лен съемн.люлька-автокресло,рег.ручка,сумка,ДШВ 60*42*70 см MELOBO 9631/цвет №1 купить с доставкой в Москве
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Коляска для кукол красно-серая,материал:лен съемн.люлька-автокресло,рег.ручка,сумка,ДШВ 60*42*70 см MELOBO 9631/цвет №1

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Коляска для кукол красно-серая,материал:лен съемн.люлька-автокресло,рег.ручка,сумка,ДШВ 60*42*70 см MELOBO 9631/цвет №1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394931
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Характеристики

Бренд
Melobo
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Размеры в упаковке, см
70х36х32
Вес, кг.
30

Описание товара Коляска для кукол красно-серая,материал:лен съемн.люлька-автокресло,рег.ручка,сумка,ДШВ 60*42*70 см MELOBO 9631/цвет №1

Многофункциональная коляска Melobo может быть использована как коляска, переноска и автокресло.

Отзывы о товаре Коляска для кукол красно-серая,материал:лен съемн.люлька-автокресло,рег.ручка,сумка,ДШВ 60*42*70 см MELOBO 9631/цвет №1




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Характеристики
Бренд
Melobo
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Описание
Многофункциональная коляска Melobo может быть использована как коляска, переноска и автокресло.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коляска для кукол красно-серая,материал:лен съемн.люлька-автокресло,рег.ручка,сумка,ДШВ 60*42*70 см MELOBO 9631/цвет №1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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