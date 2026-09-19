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Игра "Джанго-Фанты "Сосенка" (большая) натуральное дерево 0387/Задира купить с доставкой в Москве
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Игра "Джанго-Фанты "Сосенка" (большая) натуральное дерево 0387/Задира

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Игра &quot;Джанго-Фанты &quot;Сосенка&quot; (большая) натуральное дерево 0387/Задира - фото 1
Игра &quot;Джанго-Фанты &quot;Сосенка&quot; (большая) натуральное дерево 0387/Задира - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
  • Игра &quot;Джанго-Фанты &quot;Сосенка&quot; (большая) натуральное дерево 0387/Задира - фото 1
  • Игра &quot;Джанго-Фанты &quot;Сосенка&quot; (большая) натуральное дерево 0387/Задира - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394858
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Характеристики

Бренд
Задира
Тип товара
Игра настольная
Размеры в упаковке, см
30х8х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Игра "Джанго-Фанты "Сосенка" (большая) натуральное дерево 0387/Задира

Игра Джанго, бруски в количестве 54 штук. Размер упаковки: 8х8х30 см. Вес 1,2 кг.

Отзывы о товаре Игра "Джанго-Фанты "Сосенка" (большая) натуральное дерево 0387/Задира




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Характеристики
Бренд
Задира
Тип товара
Игра настольная
Описание
Игра Джанго, бруски в количестве 54 штук. Размер упаковки: 8х8х30 см. Вес 1,2 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра "Джанго-Фанты "Сосенка" (большая) натуральное дерево 0387/Задира - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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