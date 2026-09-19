Настольная игра "Путешествие по сказке "Курочка Ряба" VladiToys VT2909-12
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394820
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х6
Вес, г.
363
Описание товара Настольная игра "Путешествие по сказке "Курочка Ряба" VladiToys VT2909-12
«Курочка Ряба» для самых маленьких зовет малыша поиграть со сказкой! Читайте ребенку слово за словом, а он пускай раскладывает историю на своем столе. Вот Ряба снесла золотое яичко, потом оно разбилось, теперь яичко простое. Подключайте в игру картонные фигурки, пускай они сопровождают сюжет. Когда детали собраны, сыграем в обратном направлении! «Снесла курочка яичко не золотое, а простое. И оно разбилось…»
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«Курочка Ряба» для самых маленьких зовет малыша поиграть со сказкой! Читайте ребенку слово за словом, а он пускай раскладывает историю на своем столе. Вот Ряба снесла золотое яичко, потом оно разбилось, теперь яичко простое. Подключайте в игру картонные фигурки, пускай они сопровождают сюжет. Когда детали собраны, сыграем в обратном направлении! «Снесла курочка яичко не золотое, а простое. И оно разбилось…»
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Настольная игра "Путешествие по сказке "Курочка Ряба" VladiToys VT2909-12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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