Тонер Konica-Minolta bizhub PRESS C1060L (TN-620Y/A3VX251) желтый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тонер Konica-Minolta bizhub PRESS C1060L (TN-620Y/A3VX251) желтый
Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.
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