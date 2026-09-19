Тонер Konica-Minolta bizhub C250i/C300i/C360i (TN-328C/AAV8450) голубой
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C250i, C300i, C360i
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 030 руб.
В наличии
Код товара: 394713
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C250i, C300i, C360i
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х8х8
Вес, г.
500
Описание товара Тонер Konica-Minolta bizhub C250i/C300i/C360i (TN-328C/AAV8450) голубой
Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.
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Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C250i, C300i, C360i
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер Konica-Minolta bizhub C250i/C300i/C360i (TN-328C/AAV8450) голубой – стоимость товара 14030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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